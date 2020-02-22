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Оксана Пушкина предложила помощь затравленным участницам клипа лидера Rammstein Линдеманна

На днях Тилль Линдеманн из коллектива Rammstein выпустил новый клип на песню Till the End. Вот только после этого участницам проекта начали поступать угрозы, в связи с чем Оксана Пушкина решила им помочь.
Оксана Пушкина предложила помощь затравленным участницам клипа лидера Rammstein Линдеманна

Скандал вокруг этой истории возник после того, как группа представила новое видео в День святого Валентина. На кадрах можно увидеть, что солист Rammstein Тилль Линдманн занимается сексом одновременно с несколькими женщинами. После просмотра провокационного клипа актрисам, принявшим участие в съёмках, начали угрожать убийством. Заступиться за девушек решила Залина Маршенкулова, однако затем недоброжелатели начали писать сообщения подобного содержания и общественному деятелю.

Теперь внести свою лепту решила Оксана Пушкина, заявив в беседе с журналом «Подъем», что собирается разобраться в сложившейся ситуации и привлечь полицию. Телеведущая намерена оформить депутатский запрос в соответствующие ведомства. По словам общественного деятеля, угроза убийством является преступлением, которое нужно расследовать, а виновных наказать.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:53

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