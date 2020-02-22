Оксана Пушкина предложила помощь затравленным участницам клипа лидера Rammstein Линдеманна





Скандал вокруг этой истории возник после того, как группа представила новое видео в День святого Валентина. На кадрах можно увидеть, что солист Rammstein Тилль Линдманн занимается сексом одновременно с несколькими женщинами. После просмотра провокационного клипа актрисам, принявшим участие в съёмках, начали угрожать убийством. Заступиться за девушек решила Залина Маршенкулова, однако затем недоброжелатели начали писать сообщения подобного содержания и общественному деятелю.Теперь внести свою лепту решила Оксана Пушкина, заявив в беседе с журналом «Подъем», что собирается разобраться в сложившейся ситуации и привлечь полицию. Телеведущая намерена оформить депутатский запрос в соответствующие ведомства. По словам общественного деятеля, угроза убийством является преступлением, которое нужно расследовать, а виновных наказать.