Историк Иван Шевченко развенчал миф о массовом пьянстве среди русских крестьян





В начале XX века в деревнях жило подавляющее число населения России – более 70%. В современности распространено мнение, что крестьяне потребляли много алкоголя, но эти сведения, по мнению Ивана Шевченко, сильно преувеличены. Потребление на самом деле не превышало 8 литров в год на человека. Ситуация изменилась после революции, а в советское время это число возросло. К концу прошлого века на душу населения приходилось до 16 литров спиртного, что являлось минимумом, но затем это количество уменьшилось до 10 литров.Историк считает, что начало 1990-х стало неблагополучным для населения временем, что сказалось на количестве потребления алкоголя. Однако в современности этот показатель удалось снизить благодаря тихой антиалкогольной кампании, например, ограничением покупки спиртного по возрасту.