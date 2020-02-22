АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Историк Иван Шевченко развенчал миф о массовом пьянстве среди русских крестьян

Историк Иван Шевченко доказал, что русские крестьяне не были пьяницами, а разговоры об этом преувеличены. Представитель ЛГПУ считает, что в современности люди пьют гораздо больше.

В начале XX века в деревнях жило подавляющее число населения России – более 70%. В современности распространено мнение, что крестьяне потребляли много алкоголя, но эти сведения, по мнению Ивана Шевченко, сильно преувеличены. Потребление на самом деле не превышало 8 литров в год на человека. Ситуация изменилась после революции, а в советское время это число возросло. К концу прошлого века на душу населения приходилось до 16 литров спиртного, что являлось минимумом, но затем это количество уменьшилось до 10 литров.

Историк считает, что начало 1990-х стало неблагополучным для населения временем, что сказалось на количестве потребления алкоголя. Однако в современности этот показатель удалось снизить благодаря тихой антиалкогольной кампании, например, ограничением покупки спиртного по возрасту.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые изучают возможность использования эфирных масел в качестве лекарственных…
Ксения Собчак поддержала юную футболистку Арину из…
Шеф-повар Антон Калер поделился идеями «вкусного сюрприза» для мужчины на 23…
Дана Борисова написала книгу о своей личной жизни за пару…
Владимир Путин озвучил перечень поручений по борьбе с…
Андрей Разин предложил Дмитрию Шепелеву работу в программе «Дискотека…
В Сибири ученые обнаружили замерзшего 46 тысяч лет назад…
Пригожин назвал Екатерину Гордон “жабой” после слов юриста о политической карьере…
Антона Беккужева выгнали - Маша Вебер новая ведущая проекта…
Психологи назвали распространённые ошибки в воспитании…
Оксана Пушкина предложила помощь затравленным участницам клипа лидера Rammstein…
Историк Иван Шевченко развенчал миф о массовом пьянстве среди русских…
Впервые с 2010 года Оззи Осборн выпустил сольный альбом “Ordinary…
Медики назвали киви «сладким лекарством» для борьбы с…
Сергей Шнуров прокомментировал намерение певицы Валерии пойти в…
Медики рекомендуют людям с аутоиммунными заболеваниями перейти на раздельное…
Сергей Нетиевский проиграл суд «Уральским…
Участница шоу “Холостяк” Виктория Короткова сыграла тайную…
Новые виды бактерий помогут ученым в борьбе с изменением…
Сергей Ефимов об уходе Дмитрия Шепелева с «Первого канала»: «Это махровейший…
Психологи утверждают, что негативное мышление может быть полезным для здоровья…
Тину Канделаки поклонники раскритиковали из-за последствий после одной из…
Психологи назвали признаки сапиосексуальности у…
Компания Czinger показала "гиперакар 21-го…
Ученые: Работа в выходные дни негативно влияет на здоровье…
Медики рассказали, как распознать первые симптомы болезни Паркинсона по…
Физики определили разницу между материей и…
Напиток из цикория улучшает работу мозга и сохраняет здоровье системы пищеварения…
Просмотреть все новости