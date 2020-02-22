Впервые с 2010 года Оззи Осборн выпустил сольный альбом “Ordinary Man”





“Ordinary Man” включает 11 треков, в том числе песни, которые Оззи Осборн записал совместно с британским композитором Элтоном Джоном, трэп-исполнителем Трэвисом Скоттом и рэпером Post Malone. Запись альбома велась при содействии барабанщика Red Hot Chili Peppers Чада Смита, бас-гитариста guns N’Roses Даффа Маккагана, а также известного гитариста Эндрю Уотта.Известно, что Оззи Осборн имеет серьезные проблемы со здоровьем, в частности, из-за болезни Паркинсона он отменил концерты в США, которые входят в часть тура No More Tours II. Также в Сети появлялись сведения о том, что музыкант за последние годы подхватил инфекцию в руке и воспаление легких, а также пострадал из-за травмы шеи.