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Впервые с 2010 года Оззи Осборн выпустил сольный альбом “Ordinary Man”

Впервые с 2010 года музыкант Оззи Осборн презентовал новый альбом. Новая пластинка бывшего солиста группы Black Sabbath носит название “Ordinary Man”.

“Ordinary Man” включает 11 треков, в том числе песни, которые Оззи Осборн записал совместно с британским композитором Элтоном Джоном, трэп-исполнителем Трэвисом Скоттом и рэпером Post Malone. Запись альбома велась при содействии барабанщика Red Hot Chili Peppers Чада Смита, бас-гитариста guns N’Roses Даффа Маккагана, а также известного гитариста Эндрю Уотта.

Известно, что Оззи Осборн имеет серьезные проблемы со здоровьем, в частности, из-за болезни Паркинсона он отменил концерты в США, которые входят в часть тура No More Tours II. Также в Сети появлялись сведения о том, что музыкант за последние годы подхватил инфекцию в руке и воспаление легких, а также пострадал из-за травмы шеи.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:37

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