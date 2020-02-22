Медики назвали киви «сладким лекарством» для борьбы с бессонницей





Исследование в рамках научной работы длилось один месяц, а его участниками стали несколько десятков мужчин и женщин, которые изначально имели жалобы на некачественный сон. В ходе эксперимента все добровольцы употребляли киви за один час до ночного отдыха. Как выяснилось, сладкий фрукт нормализовал цикл сна и улучшил его качество почти у половины людей, ранее страдающих от бессонницы.Кроме того, медики зафиксировали влияние натурального седативного продукта на длительность и устойчивость сна, которая повысилась у 13% добровольцев. Такой уникальный эффект объясняется наличием серотонина в мякоти киви. Также витамин С, антиоксиданты и каратиноиды в его составе влияют на нервную систему и способствуют снижению гормона стресса.В заключение медики сообщили, что в борьбе с бессонницей может помочь отказ от пищи за несколько часов до ночного сна. Однако по сравнению со «сладким лекарством» - ограничение в еде все же менее эффективный способ.