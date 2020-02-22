АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Медики назвали киви «сладким лекарством» для борьбы с бессонницей

Сотрудники исследовательского медицинского центра провели эксперимент с целью определить лучший метод для борьбы с бессонницей. В результате длительного наблюдения за циклом сна добровольцев медики выяснили, что эффективным седативным «лекарством» является киви.

Исследование в рамках научной работы длилось один месяц, а его участниками стали несколько десятков мужчин и женщин, которые изначально имели жалобы на некачественный сон. В ходе эксперимента все добровольцы употребляли киви за один час до ночного отдыха. Как выяснилось, сладкий фрукт нормализовал цикл сна и улучшил его качество почти у половины людей, ранее страдающих от бессонницы.

Кроме того, медики зафиксировали влияние натурального седативного продукта на длительность и устойчивость сна, которая повысилась у 13% добровольцев. Такой уникальный эффект объясняется наличием серотонина в мякоти киви. Также витамин С, антиоксиданты и каратиноиды в его составе влияют на нервную систему и способствуют снижению гормона стресса.

В заключение медики сообщили, что в борьбе с бессонницей может помочь отказ от пищи за несколько часов до ночного сна. Однако по сравнению со «сладким лекарством» - ограничение в еде все же менее эффективный способ.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики рекомендуют людям с аутоиммунными заболеваниями перейти на раздельное…
Сергей Нетиевский проиграл суд «Уральским…
Участница шоу “Холостяк” Виктория Короткова сыграла тайную…
Новые виды бактерий помогут ученым в борьбе с изменением…
Сергей Ефимов об уходе Дмитрия Шепелева с «Первого канала»: «Это махровейший…
Психологи утверждают, что негативное мышление может быть полезным для здоровья…
Тину Канделаки поклонники раскритиковали из-за последствий после одной из…
Психологи назвали признаки сапиосексуальности у…
Компания Czinger показала "гиперакар 21-го…
Ученые: Работа в выходные дни негативно влияет на здоровье…
Медики рассказали, как распознать первые симптомы болезни Паркинсона по…
Физики определили разницу между материей и…
Напиток из цикория улучшает работу мозга и сохраняет здоровье системы пищеварения…
Стефания Маликова показала совместное фото с двухлетним братом…
Тыквенные семечки и некоторые продукты помогут повысить уровень гемоглобина в…
Рита Дакота решила посадить 2-летнюю дочь Мию на…
На проекте «Последний герой» Надежда Ангарская подралась с другими…
Джулия Ванг и Станислав Садальский назвали причины увольнения Дмитрия Шепелева с «Первого…
Toyota и Lexus для российского рынка получат уникальную противоугонную…
Юлия Меньшова продемонстрировала редкий снимок Веры…
«Что осталось за кадром»: В Сети появилось видео со свадьбы Собчак и…
Эксперты рассказали об обновлённых Volvo S90 и…
Бывшая девушка звезды «Дом-2» Игоря Русанова: «Обидно, что за 6 лет отношений он так и не позвал меня…
Рената Литвинова восхитила подписчиков снимком на…
Дмитрий Дибров раскрыл подробности своего лечения после…
Дочь Петросяна Викторина не желает знакомиться с Татьяной…
Стали известны цены на рестайлинговый седан Hyundai Solaris для…
Филипп Киркоров примет участие в масштабном проекте…
Просмотреть все новости