Сергей Шнуров прокомментировал намерение певицы Валерии пойти в политику

Лидер «Ленинграда» написал, что слишком рано «заскочил в этот сумасшедший поезд». Как отметил Сергей Шнуров, если он уже «запрыгнул на подножку», то теперь ему нужно стать «резким»». Следующими строками стихотворения артист шутливо намекнул, что мог бы стать членом партии Валерии. Он также отметил, что это был бы громкий скандал.Кроме этого, исполнитель пожаловался подписчикам, что уже опоздал, не став участником политического объединения супруги Иосифа Пригожина. Недавно Шнуров вступил в петербургскую «Партию роста». Композитор не исключил вероятности своего участия в выборах в Государственную думу в следующем году.Ранее муж Валерии заявил, что осенью исполнительница собирается создать партию под названием «Сильные женщины». Затем звезда шоу-бизнеса намерена баллотироваться в Госдуму.