Медики рекомендуют людям с аутоиммунными заболеваниями перейти на раздельное питание





Организм человека устроен так, чтобы реагировать усилением иммунной реакции после употребления одной и той же категории пищи несколько раз в день. За счет этого проявляется гиперактивность mTOR, поэтому продукты можно назвать стимуляторами данного молекулярного комплекса. Особо опасно перегружать организм “быстрой” едой. Это происходит из-за большого количества в дневном рационе животного белка, включая молочные продукты, или в результате частого дробного питания.Ситуация становится критической, если активность mTOR повышается на протяжении всего дня и при сочетании факторов, даже если есть в небольших количествах, но достаточно часто. Чтобы снизить нагрузку на иммунную систему врач советует употреблять раздельно мясные, молочные, сладкие и мучные продукты. Изменение рациона и режима питания поможет улучшить работу иммунной системы и снизить вероятность обострения аутоиммунных заболеваний.