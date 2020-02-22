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Сергей Ефимов об уходе Дмитрия Шепелева с «Первого канала»: «Это махровейший пафос»

На днях стало известно об уходе Дмитрия Шепелева с «Первого канала», где он проработал 12 лет. Сергей Ефимов в передаче «Глядя в телевизор» высказал свое мнение по поводу данной ситуации.
Сергей Ефимов об уходе Дмитрия Шепелева с «Первого канала»: «Это махровейший пафос»

По словам заведующего отделом ТВ «Комсомольской правды», увольнение шоумена стало сенсацией, поскольку «воспитанный человек занимался стыдобищей». Также Сергей Ефимов добавил, что бывший гражданский муж Фриске, судя по отзывам, многих раздражал и спекулировал на кончине певицы, что ему не могут простить до сих пор. Журналиста удивил способ увольнения Дмитрия Шепелева, поскольку он сделал это посредством публикации в Instagram. «Вы послушайте, что он пишет: «Первый канал — это целый мир для меня»», - высказался корреспондент.

Как отметили в эфире, ежемесячный доход знаменитости на «Первом канале» составлял 3 миллиона рублей, хотя рядовому ведущему новостей на непрестижной работе платят 250 тысяч. Кроме этого, журналисты посетили программу «На самом деле» и узнали, что замену Шепелеву пока не нашли и он проведет еще несколько выпусков.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:23

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