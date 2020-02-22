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Новые виды бактерий помогут ученым в борьбе с изменением климата

Американские ученые обнаружили новые виды бактерий, которые помогают в борьбе с изменением климата. Результаты нового исследования опубликованы в научном издании IJSEM.

Над новым исследованием трудились представители Корнеллского университета совместно с коллегами из SIPS и Lycoming College. Профессор Дэн Бакли отметил, что обнаруженные в почве бактерии особенно хорошо взаимодействуют с веществами, которые выделяются при сжигании угля, газа и нефти. Они относятся к роду Paraburkholderia и способны способствовать разложению ароматических соединений для образования корневых клубеньков. Последние задействуются для фиксации атмосферного азота растением.

Обнаруженные бактерии получили названием madseniana в честь профессора Джина Мэдсена, который начал исследование, но скончался в 2017 году. Они помогут скорректировать круговорот углерода, а дальнейшие исследования помогут найти ключ к устойчивости почвы.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:30

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