Психологи утверждают, что негативное мышление может быть полезным для здоровья человека





О том, что люди должны думать в положительном ключе, писали многие философы и учёные. Те, кто изводят себя пессимистическими ожиданиями и не доверяют себе, постоянно ставя под сомнение свою работоспособность, реже добиваются успеха, но и негативное мышление может быть полезным для здоровья человека. Например, во время применения оборонительного пессимизма. В этом методе действий, чаще всего бизнесмены, не стоят далеко идущих планов, но больше анализируют, какие финансовые потери возможны при неудачной сделке.Нередко именно рациональный страх банкротства спасает от опрометчивых вложений, сулящих высокие дивиденды. Психологи отмечают, мечты об успехе часто остаются только мечтами, те же, кто готовит себя к тяжёлой работе, нередко своим трудом добиваются больших результатов нежели позитивный мыслитель. Другие исследователи убеждались, в коллективе лучше работает модель, при которой у подчинённых преобладают негативные мысли. Имея их, каждый занят своим делом, а если все пребывают в хорошем расположении духа, настроения сливаются в единое и происходит снижение уровня производительности.Другие учёные убеждены, только положительные мысли опасны. Нужно на одну треть иметь негативный настрой, так как это убережёт человека от опасностей, которые тот мог бы проигнорировать, не считая существенными. Кроме того, опыт японских самураев показывает, постоянное ожидание опасности приносит большее наслаждение жизнью. Так её больше ценят и не считают бесконечным ресурсом.