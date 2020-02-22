Тину Канделаки поклонники раскритиковали из-за последствий после одной из бьюти-процедур
Тина Канделаки в свои 44 года имеет отличные внешние данные. Телеведущая не скрывает, что для этого использует инъекции и технологические бьюти-процедуры. Из-за последствий после одной из них телеведущую раскритиковали поклонники.
Тина Канделаки благодаря своей ухоженности и элегантности является объектом зависти многих 30-летних девушек. Она предпочитает не скрывать, что это результат тяжёлого труда над собой. Телеведущая не только посещает регулярные тренировки в спортзале, но и является частым гостем в косметологических клиниках. Журналистка отмечает, есть очень радикальные методы поддержания красоты и ей они не кажутся чем-то постыдным.
В свою очередь, некоторые поклонники уверены, таким образом Канделаки меняет себя до неузнаваемости и портит внешний вид большим количеством инъекций и различных технологических бьюти-процедур. Недавно она продемонстрировала фото, которые сделаны после похода в клинику, и подписчики отметили на её шее три параллельные борозды с припухлостями и кровоподтёками. Через некоторое время в режиме Stories в Instsgram она показала, что последствия процедуры постепенно проходят и кожа становится ровной и подтянутой. Журналистка сообщила, что со временем всё придёт в норму.
Тина Канделаки благодаря своей ухоженности и элегантности является объектом зависти многих 30-летних девушек. Она предпочитает не скрывать, что это результат тяжёлого труда над собой. Телеведущая не только посещает регулярные тренировки в спортзале, но и является частым гостем в косметологических клиниках. Журналистка отмечает, есть очень радикальные методы поддержания красоты и ей они не кажутся чем-то постыдным.
В свою очередь, некоторые поклонники уверены, таким образом Канделаки меняет себя до неузнаваемости и портит внешний вид большим количеством инъекций и различных технологических бьюти-процедур. Недавно она продемонстрировала фото, которые сделаны после похода в клинику, и подписчики отметили на её шее три параллельные борозды с припухлостями и кровоподтёками. Через некоторое время в режиме Stories в Instsgram она показала, что последствия процедуры постепенно проходят и кожа становится ровной и подтянутой. Журналистка сообщила, что со временем всё придёт в норму.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:00