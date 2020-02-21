Рита Дакота решила посадить 2-летнюю дочь Мию на диету
Рита Дакота начала пристально следить за рационом 2-летней дочери Мии. На днях она спросила у подписчиков в Instagram, какая диета подойдет ребенку.
Экс-супруга Влада Соколовского занялась самоанализом, а затем переключила внимание на свою наследницу, серьезно обеспокоившись ее питанием. Рита Дакота поинтересовалась у фолловеров, дают ли они своим детям сладости и стоит ли их в чем-то ограничивать. «И еще: даете ли вы мясо малышам, если сами не едите его?» - обратилась знаменитость к аудитории. Затем она рассказала, что в скором времени отправиться на консультацию к детскому психологу и диетологу.
Большинство поклонников артистки отметили, что малышей нельзя сажать на диету, тем более убирать из их рациона мясо. Другие интернет-пользователи посоветовали звездной матери избавить 2-летнюю дочь от «тяжелой» пищи. Тем не менее подписчики написали, что сначала нужно обратиться к специалистам, так как для каждого диета может быть индивидуальной.
Экс-супруга Влада Соколовского занялась самоанализом, а затем переключила внимание на свою наследницу, серьезно обеспокоившись ее питанием. Рита Дакота поинтересовалась у фолловеров, дают ли они своим детям сладости и стоит ли их в чем-то ограничивать. «И еще: даете ли вы мясо малышам, если сами не едите его?» - обратилась знаменитость к аудитории. Затем она рассказала, что в скором времени отправиться на консультацию к детскому психологу и диетологу.
Большинство поклонников артистки отметили, что малышей нельзя сажать на диету, тем более убирать из их рациона мясо. Другие интернет-пользователи посоветовали звездной матери избавить 2-летнюю дочь от «тяжелой» пищи. Тем не менее подписчики написали, что сначала нужно обратиться к специалистам, так как для каждого диета может быть индивидуальной.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Вчера, 23:00