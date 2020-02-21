Рита Дакота решила посадить 2-летнюю дочь Мию на диету

Экс-супруга Влада Соколовского занялась самоанализом, а затем переключила внимание на свою наследницу, серьезно обеспокоившись ее питанием. Рита Дакота поинтересовалась у фолловеров, дают ли они своим детям сладости и стоит ли их в чем-то ограничивать.- обратилась знаменитость к аудитории. Затем она рассказала, что в скором времени отправиться на консультацию к детскому психологу и диетологу.Большинство поклонников артистки отметили, что малышей нельзя сажать на диету, тем более убирать из их рациона мясо. Другие интернет-пользователи посоветовали звездной матери избавить 2-летнюю дочь от «тяжелой» пищи. Тем не менее подписчики написали, что сначала нужно обратиться к специалистам, так как для каждого диета может быть индивидуальной.