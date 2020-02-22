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Психологи назвали признаки сапиосексуальности у человека

Эксперты в области отношений представили список наиболее часто встречающихся признаков сапиосексуалов. Эти люди в первую очередь обращают внимание не на внешность предполагаемого партнера, а на умственные способности, которые в итоге становятся решающим фактором при выборе второй половинки.

Сапиосексуалы выбирают себе в партнеры человека с наиболее проницательным и дерзким умом, а также предпочитают устраивать философские дискуссии со своей второй половиной. При этом они могут похвастаться высоким IQ, которое позволяет им оценить эрудицию другого человека. Ученые официально не признают наличие сапиосексуалов из-за отсутствия необходимости выделять в отдельную категорию влечение к высокому интеллекту партнера. Многие специалисты подчеркивают, что люди могут по-разному оценивать уровень интеллекта. Несмотря на это популярность сапиосексуальности продолжает расти. Это может быть связано с быстрым развитием технологий и особым восхищением к изобретателям. СМИ распространяют эту тенденцию и даже во многих сериалах можно заметить персонажа-умника, который не может похвастаться внешними качествами, но притягивает к себе внимание благодаря уму.

Сапиосексуалы не сразу начинают встречаться, чтобы иметь время оценить интеллектуальные способности партнера. Некоторые из них могут обратить внимание не на начитанность, а на умение держаться в разговоре. Восхищения от такого человека можно добиться, используя правильную грамматику, а также показывая познания в истории, литературе, политике, текущих событиях в мире и даже в бизнесе. Ссоры в паре с сапиосексуалом чаще вращаются вокруг интеллектуальных тем. При этом такие люди ценят скромность, например, вместо того, чтобы быть падкими на ученую степень, они захотят проверить остроумие партнера в разговоре. Предпочтительными местами для свиданий у них являются галереи, музеи, тренинги, театры и другие подобные места. Сапиосексуал будет метко и легко подшучивать над объектом своей симпатии, а в отношениях станет приверженцем комфортного молчания, если не увидит нужды в разговорах.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:00

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