На проекте «Последний герой» Надежда Ангарская подралась с другими участницами
Очередной эпизод «Последнего героя» запомнится многим зрителям жестким сражением. Участницы проекта, в том числе Надежда Ангарская, подрались между собой.
Во время испытания звезды передачи должны были отнять подушку у соперницы и доставить ее до своей точки. Надежда Ангарская дралась с остальными участницами. Знаменитости наваливались друг на друга всем телом и толкали ногами. Ведущая «Последнего героя» Яна Троянова не могла смотреть на происходящее без эмоций. Исполнительница песни «Я просто женщина» пришла на проект с целью победить и сбросить лишний вес. Недавно актриса рассталась со своим мужем и теперь одна воспитывает сына Давида.
До поездки на Филиппины юмористка рассказывала журналистам, что после появления «Последнего героя» она сразу начала его смотреть. Ангарская не знала, что на земле существуют места, показанные в передаче.
Во время испытания звезды передачи должны были отнять подушку у соперницы и доставить ее до своей точки. Надежда Ангарская дралась с остальными участницами. Знаменитости наваливались друг на друга всем телом и толкали ногами. Ведущая «Последнего героя» Яна Троянова не могла смотреть на происходящее без эмоций. Исполнительница песни «Я просто женщина» пришла на проект с целью победить и сбросить лишний вес. Недавно актриса рассталась со своим мужем и теперь одна воспитывает сына Давида.
До поездки на Филиппины юмористка рассказывала журналистам, что после появления «Последнего героя» она сразу начала его смотреть. Ангарская не знала, что на земле существуют места, показанные в передаче.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 22:00