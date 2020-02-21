На проекте «Последний герой» Надежда Ангарская подралась с другими участницами





Во время испытания звезды передачи должны были отнять подушку у соперницы и доставить ее до своей точки. Надежда Ангарская дралась с остальными участницами. Знаменитости наваливались друг на друга всем телом и толкали ногами. Ведущая «Последнего героя» Яна Троянова не могла смотреть на происходящее без эмоций. Исполнительница песни «Я просто женщина» пришла на проект с целью победить и сбросить лишний вес. Недавно актриса рассталась со своим мужем и теперь одна воспитывает сына Давида.До поездки на Филиппины юмористка рассказывала журналистам, что после появления «Последнего героя» она сразу начала его смотреть. Ангарская не знала, что на земле существуют места, показанные в передаче.