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Компания Czinger показала "гиперакар 21-го века"

Компания Czinger, базирующаяся в США, представила "гиперакар 21-го века". Модель 21C получила выдающиеся технические характеристики и уже поставила один рекорд скорости.

Сообщается, гиперкар получил гибридную силовую установку, состоящую из классического турбированного двигателя внутреннего сгорания с рабочим объёмом 2,88 литра, а также двух электромоторов, установленных на передней оси транспортного средства. Только ДВС раскручивается до 11 тысяч оборотов в минуту. При запуске электрических узлов производительность существенно возрастает как и крутящий момент. В результате до первой сотни модель разгоняется за 1,9 секунду, а за 29 секунд она достигает скоростного показателя в 400 км/ч, что превышает прежний рекорд, принадлежащий Koenigsegg Regera, на 2,5 секунды. Пиковый разгон составляет 423 км/ч. Ещё одной интересной особенностью стал баланс соотношения веса и производительности - 1:1. Машина имеет массу 1250 килограмм и столько же развивает лошадей силовая установка.

Создатели Czinger 21C уже готовят версию для трека, которая окажется на 7 кг легче, а уровень прижимной силы достигнет 720 килограмм уже на скорости 250 км/ч. Других подробностей о предстоящей разработке пока нет.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 06:00

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