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«Что осталось за кадром»: В Сети появилось видео со свадьбы Собчак и Богомолова

Видеограф, снимавший свадьбу светской львицы Ксении Собчак и театрального режиссёра Константина Богомолова, выложил в своём профиле в Instagram видео из закулисья свадебной церемонии.

«Что осталось за кадром»: В Сети появилось видео со свадьбы Собчак и Богомолова

Накануне известный видеограф Роман Хлюстов поделился со своими подписчиками видео, в котором показано, что происходило на свадьбе знаменитостей, только по другую сторону телекамер. В комментарии к своей публикации молодой человек признался, что он первый раз оказался в окружении такого количества известных людей.


«Сначала было страшно, но привыкаешь быстро», – признался Роман в комментарии. При этом он рассказал, что ему нравится снимать так называемый backstage, то есть те события, которые происходят за кадром. Ведь именно там можно увидеть не только, как таскают и устанавливают оборудование для съёмок, но и многое другое: решение многих задач, слёзы и смех, страх и радость.

«Самые крутые кадры в конце фильма», – уточняет Роман и рекомендует смотреть видео со звуком.

Напомним, что свадьба Ксении Собчак была признана лучшей церемонией среди знаменитостей в 2019 году по версии Wedding Awards.

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:43

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