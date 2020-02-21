Бывшая девушка звезды «Дом-2» Игоря Русанова: «Обидно, что за 6 лет отношений он так и не позвал меня замуж»





Всего пару лет назад за отношениями Игоря Русанова и Лиды Коппалиной следили в Сети миллионы поклонников. Их красивой любви были посвящены целые группы в социальных сетях. Однако пара распалась, а Игорь Русанов на проекте «Дом-2» 14 февраля женился на Юлии Щегловой. По словам Лиды, она узнала о событии от своих поклонников и искренне желает Игорю счастья, но лично его поздравлять не стала, чтобы не рассорить пару.Бывшая любимая девушка Русанова отметила, что не следит сейчас за его личной жизнью, хотя ей и обидно, что ей он предложение не делал. Коппалина подчеркнула, что в этом плане ее бывший парень всегда был нерешительным.Также Лида Коппалина сказала, что ей часто пишут о том, что Игорь Русанов поругался со своей нынешней девушкой и просят ее вернуться к нему. Помимо этого, часто говорят и о том, что Юлия Щеглова вынудила Игоря Русанова сделать себе предложение.