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Бывшая девушка звезды «Дом-2» Игоря Русанова: «Обидно, что за 6 лет отношений он так и не позвал меня замуж»

Бывшая девушка участника проекта «Дом-2» Игоря Русанова Лида Коппалина прокомментировала его недавнюю свадьбу. Более того, она отметила, что ей обидно, ведь молодой человек за 6 лет отношений ее замуж, так и не позвал.

Бывшая девушка звезды «Дом-2» Игоря Русанова: «Обидно, что за 6 лет отношений он так и не позвал меня замуж»

Всего пару лет назад за отношениями Игоря Русанова и Лиды Коппалиной следили в Сети миллионы поклонников. Их красивой любви были посвящены целые группы в социальных сетях. Однако пара распалась, а Игорь Русанов на проекте «Дом-2» 14 февраля женился на Юлии Щегловой. По словам Лиды, она узнала о событии от своих поклонников и искренне желает Игорю счастья, но лично его поздравлять не стала, чтобы не рассорить пару.

Бывшая любимая девушка Русанова отметила, что не следит сейчас за его личной жизнью, хотя ей и обидно, что ей он предложение не делал. Коппалина подчеркнула, что в этом плане ее бывший парень всегда был нерешительным.


Также Лида Коппалина сказала, что ей часто пишут о том, что Игорь Русанов поругался со своей нынешней девушкой и просят ее вернуться к нему. Помимо этого, часто говорят и о том, что Юлия Щеглова вынудила Игоря Русанова сделать себе предложение.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:36

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