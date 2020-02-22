Ученые: Работа в выходные дни негативно влияет на здоровье человека





Психологи проанализировали состояние двух тысяч добровольцев в возрасте около 40 лет, которые представляли разные сферы деятельности. Половина участников работали по 40 и более часов в неделю. В результате эксперимента выявилась закономерность в том, что показатели здоровья граждан снижались, если они не были удовлетворены работой или личной жизнью. Психологи пришли к выводу, что те люди, которые смешивают свою сферу деятельности с личной жизнью, чаще страдают от эмоционального истощения, не могут расслабиться и отказываются от полноценного отдыха. Совокупность данных факторов приводит к усилению тревоги и накоплению стресса.Психологи посоветовали в таком случае выстроить график так, чтобы иметь полноценный отдых не менее двух дней в неделю. В это время желательно не задумываться о работе, что касается также отпуска. Это поможет улучшить здоровье и финансовое благополучие.