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Ученые: Работа в выходные дни негативно влияет на здоровье человека

Медики выяснили, что работа в выходные дни негативно влияет на здоровье человека. Новое исследование провели психологи из Университета Цюриха.

Психологи проанализировали состояние двух тысяч добровольцев в возрасте около 40 лет, которые представляли разные сферы деятельности. Половина участников работали по 40 и более часов в неделю. В результате эксперимента выявилась закономерность в том, что показатели здоровья граждан снижались, если они не были удовлетворены работой или личной жизнью. Психологи пришли к выводу, что те люди, которые смешивают свою сферу деятельности с личной жизнью, чаще страдают от эмоционального истощения, не могут расслабиться и отказываются от полноценного отдыха. Совокупность данных факторов приводит к усилению тревоги и накоплению стресса.

Психологи посоветовали в таком случае выстроить график так, чтобы иметь полноценный отдых не менее двух дней в неделю. В это время желательно не задумываться о работе, что касается также отпуска. Это поможет улучшить здоровье и финансовое благополучие.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:00

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