Toyota и Lexus для российского рынка получат уникальную противоугонную систему





Речь идёт о новой разработке, которая существенно снижает уровень угона транспортных средств. На отдельных элементах кузова в заводских условиях наносятся специальные метки, незаметные невооружённым глазом. Только владелец машины знает, где они находятся, и может прочитать их с помощью смартфона. Также карта этих маркеров доступна в салоне на электронном табло. Практика показывает, есть лишь один способ считать данные с метки - это изучить её, используя микроскоп. Из-за этого угонщики не связываются с такими машинами, так как вторичном рынке их невозможно сбыть. Правоохранители и потенциальные покупатели всегда могут узнать настоящую историю транспортного средства.Известно, седаны Lexus ES, принадлежащие к премиальной линейке, уже доступны на рынке России и имеют такую противоугонную систему. Практика показала, более чем за год не было угнано ни одного автомобиля. Уже к лету все машины бренда Lexus получат эту защиту, а к концу 2020 года ею начнут комплектовать и продукцию Toyota.