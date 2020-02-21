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Джулия Ванг и Станислав Садальский назвали причины увольнения Дмитрия Шепелева с «Первого канала»

Недавно стало известно об увольнении Дмитрия Шепелева с «Первого канала». В этом деле решил разобраться Станислав Садальский, который обратился за помощью к экстрасенсу Джулии Ванг.
Джулия Ванг и Станислав Садальский назвали причины увольнения Дмитрия Шепелева с «Первого канала»

Слухи об уходе бывшего гражданского мужа Жанны Фриске ходили давно, однако только недавно шоумен их подтвердил. Как заявил Дмитрий Шепелев, «драмы нет», имея в виду, что расстался со своим работодателем без скандала. Тем не менее интернет-пользователи в это не верят, так как информация о недовольстве Константина Эрнста поведением телеведущего возникла давно. По словам генерального директора «Первого канала», он якобы имеет сложный характер. При этом сам представитель шоу-бизнеса жаловался, что не хочет оглашать результаты ДНК-тестов, судя по всему, намекая на передачу «На самом деле», которую вел несколько лет. Станислав Садальский решил выяснить правду у Джулии Ванг, которая принимала участие в «Битве экстрасенсов».

Звезда шоу заявила, что в данной ситуации существует «целый коктейль» разных причин, в том числе деньги, репутация канала, некая женщина, график, а также то, что Шепелева не взяли в «Огонек». Еще одним из поводов для увольнения шоумена оказался ретроградный Меркурий, как отметила победительница проекта. Кроме этого, существует версия, будто последней каплей для решения телеведущего уйти стало появление на «Первом канале» Ксении Собчак, мол ей изначально пообещали огромную зарплату, что превышала оклад экс-избранника покойной певицы.

Сейчас неизвестно, чем планирует заниматься телезвезда. У него есть проект на Youtube-канале под названием «Папки», где ведущий общается с мужчинами на тему воспитания детей.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:00

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