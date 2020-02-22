Медики рассказали, как распознать первые симптомы болезни Паркинсона по глазам





Ученые заметили закономерность, что пациенты с болезнью Паркинсона страдают из-за сухости глаз, поскольку реже моргают. Это также приводит к разного рода воспалительным процессам, поскольку органы зрения не получают должного очищения. Не всегда это расстройство говорит о неврологическом состоянии, поскольку синдром сухого глаза может вызываться другими причинами. Дело в том, что наличие болезни приводит к нарушениям в мозге, влияющим на способность двигать телом, что касается также глазных яблок.При раннем развитии недуга также можно заметить медлительность при передвижении, тремор и ригидность мышц. Статистика гласит, что люди старше 60 лет составляют 80% пациентов с болезнью Паркинсона. До сих пор медики не изучили досконально механизм воздействия недуга на нервные клетки. Предполагается, что он развивается из-за генетики и факторов окружающей среды, а некоторые исследователи уверены, что риск развития заболевания снижается при изменении пищевых привычек. В данном вопросе могут помочь витамин D, фолиевая кислота, омега-3, а также витамины группы B.