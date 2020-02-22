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Медики рассказали, как распознать первые симптомы болезни Паркинсона по глазам

Медики рассказали, как распознать первые симптомы болезни Паркинсона по глазам. Новое исследование провели сотрудники компании Parkinson из Великобритании.

Ученые заметили закономерность, что пациенты с болезнью Паркинсона страдают из-за сухости глаз, поскольку реже моргают. Это также приводит к разного рода воспалительным процессам, поскольку органы зрения не получают должного очищения. Не всегда это расстройство говорит о неврологическом состоянии, поскольку синдром сухого глаза может вызываться другими причинами. Дело в том, что наличие болезни приводит к нарушениям в мозге, влияющим на способность двигать телом, что касается также глазных яблок.

При раннем развитии недуга также можно заметить медлительность при передвижении, тремор и ригидность мышц. Статистика гласит, что люди старше 60 лет составляют 80% пациентов с болезнью Паркинсона. До сих пор медики не изучили досконально механизм воздействия недуга на нервные клетки. Предполагается, что он развивается из-за генетики и факторов окружающей среды, а некоторые исследователи уверены, что риск развития заболевания снижается при изменении пищевых привычек. В данном вопросе могут помочь витамин D, фолиевая кислота, омега-3, а также витамины группы B.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:00

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