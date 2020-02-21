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Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь рассказала, как реагирует на приступы обжорства и не поправляется

Многочисленные поклонники Дарьи Пынзарь не могут понять, как девушке удаётся держать себя в такой потрясающей форме, при этом очень сытно питаясь. Накануне знаменитость поделилась своим секретом.

Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь рассказала, как реагирует на приступы обжорства и не поправляется

После переезда в Турцию звезда телепроекта «Дом-2» много времени проводит на пляжах. Девушка выкладывает в своём профиле в Instagram много фотографий в купальниках, восхищая подписчиков своей стройной фигурой. Напомним, что Дарья является мамой двух детей. Её поклонники задаются логичным вопросом, как же звезде удаётся держать такую форму, питаясь достаточно калорийной едой.


Девушка решила рассказать своим подписчикам о своём секрете. Дарья написала на своей страничке, что очень любит покушать. При этом ей нравится всё вредное: беляши, чебуреки, блюда с майонезом. Молодая мама призналась, что старается не ограничивать себя в еде. По её мнению, от такого запрета хочется покушать ещё больше. Суть же её методики состоит в том, что если она хочет скушать что-то слишком вредное и калорийное, то делает это лишь раз в неделю и обязательно в первой половине дня.

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:03

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