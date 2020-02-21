Дмитрий Дибров раскрыл подробности своего лечения после микроинсульта

На опубликованном снимке Дмитрий Дибров запечатлен в палате вместе с Еленой Малышевой. Телеведущая пришла к коллеге, чтобы проведать его. Артист заметил: “Вот такое у нас в Боткинской больнице течение болезни!”. В руках он держит банджо, которое слушает во время игры через специальные наушники. Поклонники пожелали кумиру в комментариях быстрее выздоравливать. Елена Малышева тоже прокомментировала встречу в своем микроблоге, отметив, что Дибров выглядит хорошо, на столе в его палате стоят “ростовские разносолы”, армянская брынза и шоколадные конфеты.Оказалось, что Дмитрий Дибров пообещал Елене Малышевой бросить курить. Как известно, 17 февраля шоумен упал в обморок в кинотеатре “Октябрь” на премьере фильма, а медики диагностировали у него микроинсульт.