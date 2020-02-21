АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.77 USD 63.74
Курс валют на 21.02.2020

Дмитрий Дибров раскрыл подробности своего лечения после микроинсульта

Дмитрий Дибров показал, как проходит течение его болезни в Боткинской больнице. После публикации последнего фото журналиста в Instagram поклонники пришли к выводу, что ему уже гораздо лучше.

На опубликованном снимке Дмитрий Дибров запечатлен в палате вместе с Еленой Малышевой. Телеведущая пришла к коллеге, чтобы проведать его. Артист заметил: “Вот такое у нас в Боткинской больнице течение болезни!”. В руках он держит банджо, которое слушает во время игры через специальные наушники. Поклонники пожелали кумиру в комментариях быстрее выздоравливать. Елена Малышева тоже прокомментировала встречу в своем микроблоге, отметив, что Дибров выглядит хорошо, на столе в его палате стоят “ростовские разносолы”, армянская брынза и шоколадные конфеты.

Оказалось, что Дмитрий Дибров пообещал Елене Малышевой бросить курить. Как известно, 17 февраля шоумен упал в обморок в кинотеатре “Октябрь” на премьере фильма, а медики диагностировали у него микроинсульт.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Джулия Ванг и Станислав Садальский назвали причины увольнения Дмитрия Шепелева с «Первого…
Toyota и Lexus для российского рынка получат уникальную противоугонную…
Юлия Меньшова продемонстрировала редкий снимок Веры…
«Что осталось за кадром»: В Сети появилось видео со свадьбы Собчак и…
Эксперты рассказали об обновлённых Volvo S90 и…
Бывшая девушка звезды «Дом-2» Игоря Русанова: «Обидно, что за 6 лет отношений он так и не позвал меня…
Рената Литвинова восхитила подписчиков снимком на…
Дмитрий Дибров раскрыл подробности своего лечения после…
Дочь Петросяна Викторина не желает знакомиться с Татьяной…
Стали известны цены на рестайлинговый седан Hyundai Solaris для…
Филипп Киркоров примет участие в масштабном проекте…
Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь рассказала, как реагирует на приступы обжорства и не…
В Перу показали похищенную 140 лет назад рукопись об истории…
Сторонники звезды «Дом-2» Алены Водонаевой «заминировали» 16 роддомов в…
Иосиф Пригожин о намерениях Валерии идти в политику: «У нее есть жизненный…
Дочь Анастасии Волочковой Ариадна зарабатывает деньги продажей своих…
В Бельгии археологи обнаружили стену из человеческих костей у собора…
Телеведущая Ксения Собчак в немецкой форме «допросила»…
В России открыли предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy…
Евгений Гришковец признался, что когда-то хотел уйти из профессии из-за нехватки…
Евгений Плющенко опроверг слухи о «любовнице» из…
Медики назвали овощи, которые людям нельзя употреблять слишком…
Меган Маркл планирует переехать в особняк в…
Степан Джигарханян прокомментировал ситуацию после сравнения Ольги Казаченко с…
Раскрыты технические характеристики смартфона OPPO Find…
Валерия об использовании ботокса: «Смотрю на те фото и…
Анджелина Джоли эмоционально призвала США вступиться за беженцев в…
Синди Кроуфорд и супруг Гербер обратились к психотерапевту для спасения сына Пресли от плохих…
Просмотреть все новости