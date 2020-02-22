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Физики определили разницу между материей и антиматерией

Физики, представляющие CERN и ALPHA, попытались выяснить, как различаются материя и антиматерия. Выявление разницы могло бы пошатнуть основы традиционной области элементарных частиц.

Ученые провели уникальные измерения квантовых эффектов, которые фиксируются в энергетической структуре антиводорода. Дело в том, что это вещество считается антиматерией из-за наличия в составе позитрона в паре с антипротоном. Эксперимент показал, что отличий между материей и состоящего из античастиц вещества не наблюдается. Исследование продемонстрировало наличие отдельных аспектов взаимодействия антиматерии, включая такое явление, как лэмбовский сдвиг. Непосредственно внутри атома фиксировались несущественные отличия расположения двух энергоуровней.

Теория предполагает, что они должны совпадать, но практика показывает их сдвиг относительно друг друга. Такого рода явление имело место у материи и антиматерии, что эксперты показали экспериментальным путем.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:00

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