Сторонники звезды «Дом-2» Алены Водонаевой «заминировали» 16 роддомов в Москве





Скорее всего, те кто отправил это сообщение имели ввиду то, что экс-участницу проекта «Дом-2» Алену Водонаеву призывают к ответственности после того, как она высказалась о материнском капитале.В итоге пришлось все-таки по указанным адресам провести проверку, но никаких взрывных устройств обнаружено не было. Более того, представители полиции сообщили, что разыскивают шутников и намерены призвать их к ответственности за их поступок.Напомним, ранее звезда проекта «Дом-2» Алена Водонаева весьма негативно высказалась об идеи увеличить материнский капитал и даже отметила, что из-за того, что сумма станет больше - начнут рожать все подряд, но проблемы в государстве от этого не решатся. Стоит отметить, саму Алену Водонаеву из-за таких высказываний уже пытаются призвать к ответственности.