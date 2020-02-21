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Сторонники звезды «Дом-2» Алены Водонаевой «заминировали» 16 роддомов в Москве

Правоохранительным органам пришло сообщение от анонима, которое их испугало. Так, в одно из отделений полиции пришло сообщение о 16 заминированных роддомах и одному суде, причем в смс говорилось, что такой поступок был совершен якобы для того, чтобы поддержать звезду проекта «Дом-2» Алену Водонаеву.

Сторонники звезды «Дом-2» Алены Водонаевой «заминировали» 16 роддомов в Москве

Скорее всего, те кто отправил это сообщение имели ввиду то, что экс-участницу проекта «Дом-2» Алену Водонаеву призывают к ответственности после того, как она высказалась о материнском капитале.

В итоге пришлось все-таки по указанным адресам провести проверку, но никаких взрывных устройств обнаружено не было. Более того, представители полиции сообщили, что разыскивают шутников и намерены призвать их к ответственности за их поступок.


Напомним, ранее звезда проекта «Дом-2» Алена Водонаева весьма негативно высказалась об идеи увеличить материнский капитал и даже отметила, что из-за того, что сумма станет больше - начнут рожать все подряд, но проблемы в государстве от этого не решатся. Стоит отметить, саму Алену Водонаеву из-за таких высказываний уже пытаются призвать к ответственности.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:57

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