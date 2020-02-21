Дочь Петросяна Викторина не желает знакомиться с Татьяной Брухуновой
Новая возлюбленная Евгения Петросяна младше его единственной дочери на 25 лет. По этой причине Викторина не спешит знакомиться с Татьяной Брухуновой.
Наследница артиста придерживается бескомпромиссной позиции и видеться с 30-летней помощницей отца не собирается. По словам близких семейства, во время приезда из Нью-Йорка в российскую столицу Викторина Петросян не только не навещала звездного родителя, но и не созванивалась с ним, проводя время или у бывшей супруги комика Елены Степаненко, или у юристов по вопросам семейного права. Возможно, молодая особа боится, что Татьяна Брухунова завоевала сердце ее отца, чтобы получить элитную недвижимость и автомобили. В связи с этим любое предложение обсудить сложившуюся ситуацию дочь юмориста игнорирует.
Ранее стало известно, что наследница Евгения Петросяна придумала многие факты из своей биографии. Так, она соврала, что была родственницей балерины Викторины Кригер, а также, что ее мать скончалась еще в молодости.
Наследница артиста придерживается бескомпромиссной позиции и видеться с 30-летней помощницей отца не собирается. По словам близких семейства, во время приезда из Нью-Йорка в российскую столицу Викторина Петросян не только не навещала звездного родителя, но и не созванивалась с ним, проводя время или у бывшей супруги комика Елены Степаненко, или у юристов по вопросам семейного права. Возможно, молодая особа боится, что Татьяна Брухунова завоевала сердце ее отца, чтобы получить элитную недвижимость и автомобили. В связи с этим любое предложение обсудить сложившуюся ситуацию дочь юмориста игнорирует.
Ранее стало известно, что наследница Евгения Петросяна придумала многие факты из своей биографии. Так, она соврала, что была родственницей балерины Викторины Кригер, а также, что ее мать скончалась еще в молодости.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:17