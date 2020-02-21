Дочь Петросяна Викторина не желает знакомиться с Татьяной Брухуновой





Наследница артиста придерживается бескомпромиссной позиции и видеться с 30-летней помощницей отца не собирается. По словам близких семейства, во время приезда из Нью-Йорка в российскую столицу Викторина Петросян не только не навещала звездного родителя, но и не созванивалась с ним, проводя время или у бывшей супруги комика Елены Степаненко, или у юристов по вопросам семейного права. Возможно, молодая особа боится, что Татьяна Брухунова завоевала сердце ее отца, чтобы получить элитную недвижимость и автомобили. В связи с этим любое предложение обсудить сложившуюся ситуацию дочь юмориста игнорирует.Ранее стало известно, что наследница Евгения Петросяна придумала многие факты из своей биографии. Так, она соврала, что была родственницей балерины Викторины Кригер, а также, что ее мать скончалась еще в молодости.