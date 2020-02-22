Напиток из цикория улучшает работу мозга и сохраняет здоровье системы пищеварения человека





При регулярном употреблении кофе организм меньше усваивает полезные вещества, снижается бодрящий эффект, возникают негативные последствия для нервной системы, склонность к бессоннице. По этой причине необходимо иногда отдавать предпочтение напитку с цикорием. Он обладает приятным вкусом и имеет много преимуществ для здоровья человека. Благодаря содержанию в нём клетчатки облегчается прохождение пищи через пищеварительный тракт. Инулин является пребиотиком, стимулирующим рост полезных бактерий в кишечнике, укрепляя защитную функцию организма.Согласно исследованиям, инулин снижает показатель сахара в крови при диабете, уменьшает сопротивление к инсулину. Благодаря этому достигается уменьшение калорийности рациона, что является полезным для борьбы с нарушениями метаболизма. Употребление напитка с цикорием повышает мозговую активность благодаря содержанию в нём марганца и витамина В6. Он расширяет сосуды и имеет антиоксидантное воздействие, которое стимулирует прилив крови к головному мозгу. Также компоненты, содержащиеся в растении, улучшают прохождения сигналов через нейроны, что помогает человеку лучше и быстрее соображать.