Стефания Маликова показала совместное фото с двухлетним братом Марком

Стефания Маликова и ее младший брат запечатлены на аллее посреди хвойной поляны. Модель держит на руках Марка Маликова, закутанного в куртку леопардовой расцветки. В своем посте она назвала ребенка “ласковым и нежным тигренышем”, с чем согласились поклонники. Фолловеры заметили, что сын звезды очень похож на родителей. Не так давно Дмитрий Маликов рассказывал, что его дочь учится на журналиста и часто проводит время с семьей. Певец уверен, что наследница должна получить хорошее образование, а потом задуматься о личной жизни.Недавно Стефания Маликова побывала на мероприятии, посвященном юбилею своего знаменитого отца. На вечеринке была замечена вся его семья, в том числе Инна Маликова со своим коллективом.