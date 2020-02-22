АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Стефания Маликова показала совместное фото с двухлетним братом Марком

Стефания Маликова позировала для серии снимков, держа на руках двухлетнего брата Марка. Новые кадры модель разместила в Instagram.

Стефания Маликова и ее младший брат запечатлены на аллее посреди хвойной поляны. Модель держит на руках Марка Маликова, закутанного в куртку леопардовой расцветки. В своем посте она назвала ребенка “ласковым и нежным тигренышем”, с чем согласились поклонники. Фолловеры заметили, что сын звезды очень похож на родителей. Не так давно Дмитрий Маликов рассказывал, что его дочь учится на журналиста и часто проводит время с семьей. Певец уверен, что наследница должна получить хорошее образование, а потом задуматься о личной жизни.

Недавно Стефания Маликова побывала на мероприятии, посвященном юбилею своего знаменитого отца. На вечеринке была замечена вся его семья, в том числе Инна Маликова со своим коллективом.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стефания Маликова показала совместное фото с двухлетним братом…
Тыквенные семечки и некоторые продукты помогут повысить уровень гемоглобина в…
Рита Дакота решила посадить 2-летнюю дочь Мию на…
На проекте «Последний герой» Надежда Ангарская подралась с другими…
Джулия Ванг и Станислав Садальский назвали причины увольнения Дмитрия Шепелева с «Первого…
Toyota и Lexus для российского рынка получат уникальную противоугонную…
Юлия Меньшова продемонстрировала редкий снимок Веры…
«Что осталось за кадром»: В Сети появилось видео со свадьбы Собчак и…
Эксперты рассказали об обновлённых Volvo S90 и…
Бывшая девушка звезды «Дом-2» Игоря Русанова: «Обидно, что за 6 лет отношений он так и не позвал меня…
Рената Литвинова восхитила подписчиков снимком на…
Дмитрий Дибров раскрыл подробности своего лечения после…
Дочь Петросяна Викторина не желает знакомиться с Татьяной…
Стали известны цены на рестайлинговый седан Hyundai Solaris для…
Филипп Киркоров примет участие в масштабном проекте…
Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь рассказала, как реагирует на приступы обжорства и не…
В Перу показали похищенную 140 лет назад рукопись об истории…
Сторонники звезды «Дом-2» Алены Водонаевой «заминировали» 16 роддомов в…
Иосиф Пригожин о намерениях Валерии идти в политику: «У нее есть жизненный…
Дочь Анастасии Волочковой Ариадна зарабатывает деньги продажей своих…
В Бельгии археологи обнаружили стену из человеческих костей у собора…
Телеведущая Ксения Собчак в немецкой форме «допросила»…
В России открыли предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy…
Евгений Гришковец признался, что когда-то хотел уйти из профессии из-за нехватки…
Евгений Плющенко опроверг слухи о «любовнице» из…
Медики назвали овощи, которые людям нельзя употреблять слишком…
Меган Маркл планирует переехать в особняк в…
Степан Джигарханян прокомментировал ситуацию после сравнения Ольги Казаченко с…
Просмотреть все новости