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Телеведущая Ксения Собчак в немецкой форме «допросила» Лободу

Светлана Лобода на своей страничке в Instagram выложила совместное с Ксенией Собчак фото. На снимке запечатлено, как телеведущая «допрашивает» певицу.

Телеведущая Ксения Собчак в немецкой форме «допросила» Лободу

Накануне исполнительница зажигательных песен Светлана Лобода в своём профиле поделилась с подписчиками очень интересным фото, которое сразу же вызвало огромный резонанс среди её поклонников. На снимке видно, как Ксения Собчак, надев нацистскую форму, проводит «допрос» певицы. Самое же интересное, что журналистка показывает фотокарточку, на которой изображён солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.


Большинство пользователей было крайне удивлены подобным снимком. Многие подписчики Лободы прокомментировали, что ситуация на этом фото напоминает сюжет из немецкого фильма «для взрослых». Некоторые поклонники певицы решили напомнить ей о последнем клипе, который снял солист Rammstein. Среди комментариев под публикацией были и такие, в которых люди заявляли, что они вообще не поняли происходящего на снимке.

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:28

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