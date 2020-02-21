В Перу показали похищенную 140 лет назад рукопись об истории инков
В Перу показали бесценную посвященную истории инков рукопись, которая была похищена еще порядка 140 лет назад. Документ был составлен последним из потомков местных правителей Хусто Апу Сауараура Инка, что имело место в 1838 году.
Согласно сообщению пресс-ведомства BNP, ценность указанного документа неоценима, а его составитель был известен в XIX веке как исследователь, посвятивший себя сохранению памяти инков. Он изучил документы того времени, которые сейчас утрачены. Благодаря своим знаниям ученый описал перуанскую культуру вплоть до прибытия на континент испанцев. Манускрипт исчез в 1881-83 годах, когда Лима была захвачена чилийскими войсками. Позже власти страны согласились отдать Перу около 4,5 похищенных публикаций, но не рукопись. Дипломаты сумели добиться ее возвращения лишь ближе к концу 2019 года.
Оцифрованную версию ценной рукописи на официальном онлайн-портале предоставил BNP, а оригинал документа показан широкой аудитории во время мероприятия, посвященного изучению истории и искусства Перу.
Согласно сообщению пресс-ведомства BNP, ценность указанного документа неоценима, а его составитель был известен в XIX веке как исследователь, посвятивший себя сохранению памяти инков. Он изучил документы того времени, которые сейчас утрачены. Благодаря своим знаниям ученый описал перуанскую культуру вплоть до прибытия на континент испанцев. Манускрипт исчез в 1881-83 годах, когда Лима была захвачена чилийскими войсками. Позже власти страны согласились отдать Перу около 4,5 похищенных публикаций, но не рукопись. Дипломаты сумели добиться ее возвращения лишь ближе к концу 2019 года.
Оцифрованную версию ценной рукописи на официальном онлайн-портале предоставил BNP, а оригинал документа показан широкой аудитории во время мероприятия, посвященного изучению истории и искусства Перу.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:00