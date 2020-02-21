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Иосиф Пригожин о намерениях Валерии идти в политику: «У нее есть жизненный опыт»

Иосиф Пригожин подтвердил намерения супруги попробовать свои силы на политическом поприще. По словам продюсера, для этого у Валерии есть необходимый жизненный опыт.
Иосиф Пригожин о намерениях Валерии идти в политику: «У нее есть жизненный опыт»

Сама певица пока что никак не прокомментировала эту новость, однако вместо нее это сделал муж. В беседе с журналистами Иосиф Пригожин заявил, что они с артисткой давно размышляли над созданием политической партии, поскольку нынешнее время идеально для этого подходит. В связи с этим бизнесмен действительно планирует продвигать Валерию в политике. Как отметил музыкальный деятель, в данном вопросе его избранница сосредоточится на конкретных сферах, в особенности она будет защищать права женщин и детей.

Пригожин также добавил, что еще 12 лет назад исполнительница была слишком молода для политики, но сейчас она имеет жизненный опыт, а дети пары давно выросли. Кроме этого, с шоу-бизнеса Валерия не уйдет, так как будет совмещать несколько видов деятельности.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:52

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