Иосиф Пригожин о намерениях Валерии идти в политику: «У нее есть жизненный опыт»





Сама певица пока что никак не прокомментировала эту новость, однако вместо нее это сделал муж. В беседе с журналистами Иосиф Пригожин заявил, что они с артисткой давно размышляли над созданием политической партии, поскольку нынешнее время идеально для этого подходит. В связи с этим бизнесмен действительно планирует продвигать Валерию в политике. Как отметил музыкальный деятель, в данном вопросе его избранница сосредоточится на конкретных сферах, в особенности она будет защищать права женщин и детей.Пригожин также добавил, что еще 12 лет назад исполнительница была слишком молода для политики, но сейчас она имеет жизненный опыт, а дети пары давно выросли. Кроме этого, с шоу-бизнеса Валерия не уйдет, так как будет совмещать несколько видов деятельности.