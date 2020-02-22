Тыквенные семечки и некоторые продукты помогут повысить уровень гемоглобина в крови





Гемоглобин является очень важным компонентом для здоровья человека. Его уровень зависит от количества железа в организме. При его дефиците железосодержащий белок уменьшается, из-за чего могут возникать различные заболевания. Морковь обогащена большим количеством витаминов и минералов, среди которых и железо. Употребление данного овоща на постоянной основе уменьшает показатели сахара и очищает кровь от токсинов. Тыквенные семечки также подходят для повышения гемоглобина в организме человека, однако необходимо учитывать их высокую калорийность и не есть при гастрите и язве желудка.Сушеные грибы можно добавлять в суп, благодаря этому блюдо не только обретёт приятный аромат, но и хорошо повлияет на процесс пищеварения. В состав морепродуктов входит множество полезных микроэлементов, среди которых фосфор и железо. Стоит включить в рацион крабы, кальмары, морскую рыбу для улучшения показателей гемоглобина. Свекла благодаря богатому составу витаминов положительно воздействует на работу всех систем организма. Овощ помогает очистить печень и предотвратить развитие заболеваний сердца.