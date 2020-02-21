Дочь Анастасии Волочковой Ариадна зарабатывает деньги продажей своих картин

Когда наследница балерины жила с ней, то зарабатывала благодаря рекламе компаний, которые сотрудничали с ее матерью. Теперь же Ариадна Волочкова обходится без поддержки звездной родительницы. Девочка увлекается живописью и рисованием, а недавно она рассказала подписчикам в Instagram о продаже своей картины. По словам дочери артистки, работа создавалась при помощи третьих лиц, а половину заработанных денег она пожертвовала приюту для животных. Как отметила школьница, у нее также есть коллекция других рисунков.Наследница танцовщицы давно не живет с ней, но светская львица надеется, что она все-таки передумает и вернется домой. Волочкова старается не обижаться на подростка. Судя по всему, дочери знаменитости хорошо живется у отца и его партнерши Елены Николаевой. Кроме того, она посещает различные мероприятия с мачехой.