В России открыли предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy S20





Новые флагманы Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra доступны для предзаказа в том числе для пользователей из России. Согласно условиям акции, при покупке гаджета до официального старта реализации 13 марта, юзер может рассчитывать на бонус в виде Bluetooth-наушников Galaxy Buds+ и возможность получить аппарат заранее. Стоимость топовой модели оценивается почти в 100 тысяч рублей, а стандартный Galaxy S20 можно приобрести почти за 70 тысяч рублей.В фирменных салонах корейского бренда действует программа трейд-ин, благодаря которой можно приобрести товар со скидкой до 15 тысяч рублей. Также Galaxy S20 доступен для покупки в рассрочку или в рамках программы Samsung Forward, где предусмотрен ежемесячный платеж.