Евгений Плющенко опроверг слухи о «любовнице» из Санкт-Петербурга





По словам супруга Яны Рудковской, в последнее время журналисты занимаются не тем, чем нужно. Таким образом он прокомментировал слухи о вероятной «любовнице» в Санкт-Петербурге и романе с какой-то певицей. Евгений Плющенко привык к такому вниманию к своей персоне, однако сейчас этими делами занимаются его адвокаты. Олимпийский чемпион рассказал, что у юристов уже есть 2 проекта судебного иска. Кроме этого, муж продюсера вспомнил недавний спор с тренером Этери Тутберидзе из-за Алины Загитовой. Как сказал фигурист, он является спокойным человеком и старается не принимать участие в конфликтах, но это происходит до тех пор, пока его не начинают трогать.Плющенко отметил, что подобные споры ни к чему не приведут, а свои силы нужно доказывать на льду. Выяснилось, что разговор с тренером был переведен на все языки мира. При этом оба участника конфликта сделали соответствующие выводы и решили в следующий раз разбираться между собой, а не выносить все на суд прессы.