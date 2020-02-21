Меган Маркл планирует переехать в особняк в Малибу





Меган Маркл и принц Гарри дали поручение своему представителю связаться с риэлторами, а также изучить имеющиеся предложения. В окружении супругов стало известно, что они приглядываются к особняку, выполненному в итальянском стиле. По данным экспертов, его стоимость составляет семь миллионов долларов. Если герцоги выберут именно этот дом, то будут жить по соседству с Мелом Гибсоном, Кэтлин Дженнер, Робертом Дауни-младшим и другими знаменитостями.Особняк расположен вдали от главной дороги и в пяти минутах ходьбы от пляжа. Рядом находится ресторан и магазин сети Whole Foods, который очень любит бывшая актриса. Именно в этой сети магазинов в Ванкувере Меган Маркл покупает продукты. Прежним хозяином недвижимости был певец Дэвид Чарвет. В особняке есть три этажа, большие подвальные помещения, много комнат, в том числе спален. Территория дома отличается просторностью, наличием беседок, парковки, сада, теннисного корта и двух бассейнов.Особняк огражден огромным забором и зелеными насаждениями, а двор скрывается за его фасадом, что сможет обеспечить супругам приватность.