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Степан Джигарханян прокомментировал ситуацию после сравнения Ольги Казаченко с «поганкой»

Недавно новыми гостями программы «Пусть говорят» на «Первом канале» стали Ольга Казаченко и Степан Джигарханян. В ходе эфире возлюбленный блогера сравнил ее с «поганкой», а затем решил прояснить ситуацию перед зрителями, которые приняли его высказывание за оскорбление.
Степан Джигарханян прокомментировал ситуацию после сравнения Ольги Казаченко с «поганкой»

Сейчас пара состоит в гармоничных отношениях и счастлива вместе, однако это не помешало пасынку Армена Борисовича позволить себе двусмысленную фразу в адрес своей партнерши. Степан Джигарханян сравнил любимую женщину с ядовитым грибом. Тем не менее Ольга Казаченко не стала придавать этому «оскорблению» большого значения, хотя в студии гости остались в недоумении. Через несколько дней знаменитости прокомментировали ситуацию и заявили, что никто не собирался никого обижать.

По словам жениха лайф-коуча, выражаясь о «поганке», он имел в виду внешний вид своей невесты, поскольку в тот день она явилась на передачу в наряде, который напоминал ядовитый гриб. На самом деле Джигарханян-младший наилучшего мнения о бывшей супруге исполнителя. При этом Казаченко посчитала сравнение с растением справедливым. «С виду я белая и пушистая, но за себя постоять могу», - заявила блогер.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:52

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