Степан Джигарханян прокомментировал ситуацию после сравнения Ольги Казаченко с «поганкой»

Сейчас пара состоит в гармоничных отношениях и счастлива вместе, однако это не помешало пасынку Армена Борисовича позволить себе двусмысленную фразу в адрес своей партнерши. Степан Джигарханян сравнил любимую женщину с ядовитым грибом. Тем не менее Ольга Казаченко не стала придавать этому «оскорблению» большого значения, хотя в студии гости остались в недоумении. Через несколько дней знаменитости прокомментировали ситуацию и заявили, что никто не собирался никого обижать.По словам жениха лайф-коуча, выражаясь о «поганке», он имел в виду внешний вид своей невесты, поскольку в тот день она явилась на передачу в наряде, который напоминал ядовитый гриб. На самом деле Джигарханян-младший наилучшего мнения о бывшей супруге исполнителя. При этом Казаченко посчитала сравнение с растением справедливым., - заявила блогер.