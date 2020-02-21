Раскрыты технические характеристики смартфона OPPO Find X2





Компания OPPO готовится продолжить выпущенную в 2018 году линейку смартфонов новинкой Find X2. Смартфон оснащен 30-ваттной беспроводной зарядкой, но при этом мощность функции быстрой зарядки составит 65 ватт. Аппарат получит AMOLED-экран с частотой 120 Гц и разрешением WQHD+. При этом гаджет сможет функционировать на однокристальной системе Snapdragon 865, а также при 12 Гб ОЗУ.Изначально производитель планировал провести презентацию модели Find X2 22 февраля, но специальное мероприятие перенесли на 6 марта 2020 года.