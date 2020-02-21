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Медики назвали овощи, которые людям нельзя употреблять слишком часто

Медики назвали овощи, которые нельзя употреблять слишком часто. Это может спровоцировать у человека лишний вес, несварение, пробуждение неконтролируемого аппетита.

Кукуруза - очень калорийное злаковое растение, содержащее в 100 граммах 110 ккал. Ученые из Гарварда проводили исследование, в ходе которого выяснили, при её регулярном применении в пищу можно поправиться на 2 кг за год. Картофель также приводит к изменению фигуры, поскольку в 100 граммах - 80 калорий, а при обжаривании во фритюре калорийность увеличивается. Крупные баклажаны могут накапливать алкалоид соланин, который может провоцировать расстройство пищеварения.

В составе зелёного горошка очень много сахара и 73 ккал на 100 граммов. Кольраби, в отличии от других видов капусты, нельзя назвать диетической. Её пищевая ценность в 4 раза выше, чем у пекинской, калорийность которой составляет 16 ккал на 100 граммов. Употребление петрушки провоцирует возбуждение аппетита, из-за этого возникает риск переесть из-за неконтролируемого чувства голода. При высушивании и хранении фасоль зачастую становится местом обитания плесневого грибка. На вкус и запах это никак не влияет, однако организм получает очень много вредных веществ.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:06

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