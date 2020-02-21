Анджелина Джоли эмоционально призвала США вступиться за беженцев в Сирии





Знаменитость поразмышляла на тему происходящего в Сирии в собственном эссе, которое опубликовал журнал Time. Актриса считает, что пришло время вмешаться в происходящее в Сирии и прийти на помощь пострадавшим. Джоли напомнила, что несколько лет назад американские власти помогали другим странам не из-за выгоды, поэтому она уверена, что сейчас США не смогут проигнорировать гибель полумиллиона человек. Звезда отметила, что страна приходила на помощь после войны, а дружеские соседи ответили той же монетой после трагедии 11 сентября.Анджелина Джоли считает, что власти должны настаивать на прекращении огня и начале переговоров. О своем мнении она заявила во всеуслышание после получении сведений о сокращении числа беженцев, которым доступен въезд на территорию страны. Трамп снизил это количество до исторического минимума – 30 тысяч человек в год.