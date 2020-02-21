Валерия об использовании ботокса: «Смотрю на те фото и ужасаюсь»

Супруга Иосифа Пригожина в очередной раз вызвала восторг у аудитории свежим кадром. В нем Валерия выглядела значительно моложе своего возраста. На фото она позировала в эффектном белом наряде, расшитым золотыми узорами. Пальцы знаменитости украсили массивные кольца, а в ушах были длинные серьги. Поклонники обратили внимание на макияж кумира. Синие глаза артистка подчеркнула тенями неоново-голубого цвета. В ходе съёмки звезда эстрады томно смотрела в объектив камеры. Фолловеры призвали ее раскрыть тайну своего внешнего вида, так как, по словам многих, у жены продюсера «лицо 18-летней девочки».Некоторые интернет-пользователи спросили у Валерии, как она относится к ботоксу. Как отметила исполнительница, раньше она делала специальные инъекции, но теперь с ужасом вспоминает о тех временах.