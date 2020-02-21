Андрей Разин заявил о кризисе в шоу-бизнесе: «Басков и Киркоров не продаются»





Артист уже 35 лет работает на российской эстраде, в связи с чем заметил, что для многих звезд наступили тяжелые времена. Кроме этого, Андрей Разин не обошел стороной и крупных исполнителей, в том числе Филиппа Киркорова и Николая Баскова. В разговоре с журналистами менеджер группы «Ласковый май» сравнил 90-е годы с текущим временем. Примерно 30 лет назад отечественный шоу-бизнес считался прибыльным и модным. Тогда у каждого бандита был свой певец, как сказал представитель эстрады, а сейчас в сфере наблюдается кризис и спад интереса публики к известным артистам.По словам Разина, много концертов отменяют, поэтому знаменитостям приходится тяжело. Выяснилось, что "Золотой голос России" продает 200 билетов на свои шоу, а остальные раздает бесплатно. То же самое касается и Киркорова, которому нужно заполнить залы. Тем не менее у самого продюсера с продвижением певцов проблем нет. Он рассказал, что на мероприятие «Дискотека Союз» проходки распродаются за 6 месяцев. Также менеджер уверен, что при спаде кризиса спрос будет повышаться.