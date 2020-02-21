В Волхове заключили брак 95-летний жених и 77-летняя невеста





Возлюбленные для бракосочетания предпочли дату 20.02.2020, которая, по информации астрологов, притягивает успех. По словам Алексея Брицуна, супруги познакомились благодаря местному Совету ветеранов. Капитолина Тарасовна опекала Якова Александровича, ухаживала за ним и готовила пищу. Однако со временем внимание и дружба для обоих превратились в настоящие чувства., - добавил чиновник. Желание узаконить отношения исходило от супруги, поскольку она «не хотела быть любовницей для своего избранника».Алексей Брицун назвал Капитолину Тарасовну и Якова Александровича самыми старшими из семи пар молодоженов, пожелавших вступить в брак именно в этот день.