В Волхове заключили брак 95-летний жених и 77-летняя невеста
В городе Волхове Ленинградской области вступили в брак Яков Александрович (95 лет) и Капитолина Тарасовна (77 лет). Об этом событии на своей странице в социальной сети Instagram сообщил Алексей Брицун, являющийся главой Волховского муниципального района.
Возлюбленные для бракосочетания предпочли дату 20.02.2020, которая, по информации астрологов, притягивает успех. По словам Алексея Брицуна, супруги познакомились благодаря местному Совету ветеранов. Капитолина Тарасовна опекала Якова Александровича, ухаживала за ним и готовила пищу. Однако со временем внимание и дружба для обоих превратились в настоящие чувства. «Возраст не является преградой для любви», - добавил чиновник. Желание узаконить отношения исходило от супруги, поскольку она «не хотела быть любовницей для своего избранника».
Алексей Брицун назвал Капитолину Тарасовну и Якова Александровича самыми старшими из семи пар молодоженов, пожелавших вступить в брак именно в этот день.
Возлюбленные для бракосочетания предпочли дату 20.02.2020, которая, по информации астрологов, притягивает успех. По словам Алексея Брицуна, супруги познакомились благодаря местному Совету ветеранов. Капитолина Тарасовна опекала Якова Александровича, ухаживала за ним и готовила пищу. Однако со временем внимание и дружба для обоих превратились в настоящие чувства. «Возраст не является преградой для любви», - добавил чиновник. Желание узаконить отношения исходило от супруги, поскольку она «не хотела быть любовницей для своего избранника».
Алексей Брицун назвал Капитолину Тарасовну и Якова Александровича самыми старшими из семи пар молодоженов, пожелавших вступить в брак именно в этот день.
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:00