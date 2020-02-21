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Годовалая дочь Леры Кудрявцевой Мария Макарова восхитила звезд

Лера Кудрявцева регулярно водит свою дочь Марию на развивающие уроки. На днях девочка порадовала российских звезд своими успехами.
Годовалая дочь Леры Кудрявцевой Мария Макарова восхитила звезд

Телеведущая разместила на странице в Instagram видео, на котором ребенок проводит свой досуг. «Мои хитрые щеки занимаются», - подписала сюжет Лера Кудрявцева. Она родила наследницу от хоккеиста Игоря Макарова. С появлением в семье малышки знаменитость старается уделять ей и мужу больше времени. Напряженные график и родительские обязанности не мешают коллеге Оскара Кучеры по съёмочной площадке вести активный образ жизни. Если она отправляется в деловую поездку, то оставляет годовалую дочь с няней.

Трогательное видео Кудрявцевой прокомментировали не только поклонники, но и звезды шоу-бизнеса. Многие похвалили девочку за внимательность и прилежность. Директор «МУЗ-ТВ» назвал наследницу журналистки «умной», а супруга Александра Реввы Анжелика – «сладкой». Оценила кадры с Марией Макаровой и дизайнер Марика.

Как отмечала актриса, раньше она спокойно посещала различные вечеринки и мероприятия, однако теперь спешит после работы домой. Там ее ждут любимый супруг и дочь.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:05

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