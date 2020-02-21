Годовалая дочь Леры Кудрявцевой Мария Макарова восхитила звезд

Телеведущая разместила на странице в Instagram видео, на котором ребенок проводит свой досуг., - подписала сюжет Лера Кудрявцева. Она родила наследницу от хоккеиста Игоря Макарова. С появлением в семье малышки знаменитость старается уделять ей и мужу больше времени. Напряженные график и родительские обязанности не мешают коллеге Оскара Кучеры по съёмочной площадке вести активный образ жизни. Если она отправляется в деловую поездку, то оставляет годовалую дочь с няней.Трогательное видео Кудрявцевой прокомментировали не только поклонники, но и звезды шоу-бизнеса. Многие похвалили девочку за внимательность и прилежность. Директор «МУЗ-ТВ» назвал наследницу журналистки «умной», а супруга Александра Реввы Анжелика – «сладкой». Оценила кадры с Марией Макаровой и дизайнер Марика.Как отмечала актриса, раньше она спокойно посещала различные вечеринки и мероприятия, однако теперь спешит после работы домой. Там ее ждут любимый супруг и дочь.