Западные СМИ заподозрили Меган Маркл во второй беременности





Меган Маркл после переезда лишь несколько раз была замечена в общественных местах. Другие выходы в свет герцога и герцогини Сассекских были замечены только на официальных мероприятиях. Такую замкнутость западные журналисты связывают не только с отказом от исполнения полномочий по причине ухода из королевской семьи, но и с вероятной второй беременностью Меган Маркл. Эта тема стала активно обсуждаться, когда англоязычные представители СМИ отметили, что она предпочитает скрывать фигуру.В последнее время супруга принца Гарри выбирает одежду свободного кроя, а от облегающих платьев и кофт решила отказаться. Раньше ей нравилось подчеркивать стройность с помощью нарядов. Внимательным журналистам удалось рассмотреть округлившийся живот Меган Маркл, который приходится маскировать. Однако данная информация не находит подтверждения, поэтому у англоязычных представителей СМИ возникают сомнения, на самом ли деле герцогиня Сассекская находится в ожидании малыша, либо скрывает проблемы с избыточным весом.