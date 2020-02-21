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Западные СМИ заподозрили Меган Маркл во второй беременности

Принц Гарри и Меган Маркл после переезда в Канаду стремятся как можно меньше появляться на публике. Западные СМИ заподозрили, что это может быть связано с возможной второй беременностью герцогини Сассекской.

Меган Маркл после переезда лишь несколько раз была замечена в общественных местах. Другие выходы в свет герцога и герцогини Сассекских были замечены только на официальных мероприятиях. Такую замкнутость западные журналисты связывают не только с отказом от исполнения полномочий по причине ухода из королевской семьи, но и с вероятной второй беременностью Меган Маркл. Эта тема стала активно обсуждаться, когда англоязычные представители СМИ отметили, что она предпочитает скрывать фигуру.

В последнее время супруга принца Гарри выбирает одежду свободного кроя, а от облегающих платьев и кофт решила отказаться. Раньше ей нравилось подчеркивать стройность с помощью нарядов. Внимательным журналистам удалось рассмотреть округлившийся живот Меган Маркл, который приходится маскировать. Однако данная информация не находит подтверждения, поэтому у англоязычных представителей СМИ возникают сомнения, на самом ли деле герцогиня Сассекская находится в ожидании малыша, либо скрывает проблемы с избыточным весом.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:09

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