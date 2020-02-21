Барабанщик рок-группы Pink Floyd Ник Мейсон выступит в Санкт-Петербурге и Москве 14- 15 июня
Один из основателей и барабанщик прог-рок-группы Pink Floyd выступит в Санкт-Петербурге и Москве с новым проектом «Saucerful Оf Secrets» 14 и 15 июня 2020 года. Об этом сообщило концертное агентство TCI на своем официальном сайте.
Организаторы тура музыканта Ника Мейсона сообщили, что концертная программа не посвящена ностальгии о временах мировой популярности прогрессивной рок-группы. Они утверждают, что подготовленный проект будет «настоящим возрождением раннего Pink Floyd», который удивит современного слушателя психоделическим звучанием эйсид-рока.
Новая группа «Saucerful Of Secrets», которую российские ценители впервые услышат уже летом этого года, «перенесет слушателей» в конец 60-х и начала 70-х годов прошлого века. Как известно, Ник Мейсон создал и возглавил новый музыкальный проект в 2018 году, а в сентябре того же года уже провел серию гастролей в Европе и спустя год в Северной Америке.
В состав новой группы так называемой «эпохи раннего Pink Floyd» вошли гитарист Гэри Джеймс Кемп из «Spandau Ballet», басист Гай Пратт и Дэвид Гилмор. Во время концерта в Нью-Йорке к ним присоединился вокалист Роджер Уотрест, однако будет ли он на концертах в России, организаторы предпочли оставить в секрете.
Организаторы тура музыканта Ника Мейсона сообщили, что концертная программа не посвящена ностальгии о временах мировой популярности прогрессивной рок-группы. Они утверждают, что подготовленный проект будет «настоящим возрождением раннего Pink Floyd», который удивит современного слушателя психоделическим звучанием эйсид-рока.
Новая группа «Saucerful Of Secrets», которую российские ценители впервые услышат уже летом этого года, «перенесет слушателей» в конец 60-х и начала 70-х годов прошлого века. Как известно, Ник Мейсон создал и возглавил новый музыкальный проект в 2018 году, а в сентябре того же года уже провел серию гастролей в Европе и спустя год в Северной Америке.
В состав новой группы так называемой «эпохи раннего Pink Floyd» вошли гитарист Гэри Джеймс Кемп из «Spandau Ballet», басист Гай Пратт и Дэвид Гилмор. Во время концерта в Нью-Йорке к ним присоединился вокалист Роджер Уотрест, однако будет ли он на концертах в России, организаторы предпочли оставить в секрете.
Культура
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:53