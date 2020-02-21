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На Урале смартфоны провинившихся солдат прибили гвоздями к «доске позора»

Командование одной из воинских частей, расположенных на Урале в Свердловской области, прибегло к необычному способу для наказания своих подчиненных за нарушение служебной дисциплины. Мобильные телефоны военнослужащих были прибиты гвоздями к «доске позора».

Командование части изъяло у солдат смартфоны, которые затем с помощью гвоздей прибили на общий стенд, являющийся одновременно «доской позора». Над покореженными телефонами опубликована надпись, согласно которой владельцы гаджетов нарушили требования нескольких нормативных актов.

Под каждым смартфоном подписаны имена их прежних обладателей. Как видно из стенда, военнослужащие не придерживались Федерального закона № 76 от 27 мая 1998 года «О статусе военнослужащего», приказов министра обороны и командира части. Согласно правилам, солдатам, а также гражданским лицам, призванным на сборы, запрещено использовать смартфоны и иные гаджеты, позволяющие иметь доступ к интернету. Изменения, касающиеся такого запрета, были внесены в Федеральный закон в прошлом году.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 17:04

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