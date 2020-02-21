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Археологи обнаружили роскошные 1500-летние гробницы эпохи Меровингов

Археологи, представляющие INRAP, показали полную монографию гробниц эпохи Меровингов, которым более 1500 лет. Раскопки около города Сен-Дизье во Франции ведутся с 2005 года.

В монографии “Франкские вожди” приводятся три элитные гробницы, находящиеся вблизи Сен-Дизье. Изначально на указанном участке имелись следы поселения периода бронзового века, но археологи неожиданно обнаружили поражающие роскошью гробницы, относящиеся к более позднему периоду. Предполагается, что принадлежат они вождям франков. В VI веке здесь произошло сражение между королем Хлодвигом и Гондебо, а завоевания франкского правителя продолжили его наследники, подчинив в итоге всю Бургундию. Выявленные могилы принадлежат этому периоду, но личность покойных установить не удалось, ведь останки так и не обнаружились. Богатые гробницы говорят о том, что похороненные здесь люди были важными персонами в то время.

В могилах также найдены выполненные из бронзы и стекла сосуды, оружие, украшения, а также рядом располагаются остатки роскошного замка. Поблизости находится некрополь Крассе, датируемый VI-XII веками. Раскопки демонстрируют, что на указанном месте находилось поселение, которое было известно с античных времен и до XII столетия.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:44

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