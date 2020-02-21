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Хоакин Феникс спас корову и теленка от «ужасной смерти» на скотобойне после получения «Оскара»

Американский актер Хоакин Феникс через двое суток после получении премии «Оскар» спас корову и теленка от «ужасной смерти» на скотобойне. Организация «Farm Sanctuary» опубликовала на своем официальном канале YouTube короткометражный видеоролик о голливудском защитнике животных.
Хоакин Феникс спас корову и теленка от «ужасной смерти» на скотобойне после получения «Оскара»

45-летний вегетарианец, известный на весь мир по роли в кинокартине «Джокер», выступает в защиту животных не только на слове, но и на деле. Хоакин Феникс посетил фермерскую скотобойню, чтобы попросить освободить животных. Актер сообщает: «Я никогда не мог предположить о том, что на скотобойне встречу друга. Однако после общения с Энтони, я увидел, что у нас больше общего, чем могло бы показаться на первый взгляд».

Обладатель премии «Золотой глобус» и «Оскар» освободил корову и ее теленка. Более того, он дал им имена Либерти и Индиго и отправил их фермерам, которые наверняка не причинят им вреда. Своим поступком Хоакин Феникс лишь подтвердил свою твердую позицию о защите животных, которой уделил часть своей речи на вручении голливудской премии за лучшую мужскую роль в фильме «Джокер».

Как известно, в 2003 году актер принял участие в съемках документального фильма о жестокости к животным «Земляне», за которую был награжден на кинофестивале в Сан-Диего. Более того Хоакин Феникс является членом нескольких организаций «За этическое обращение с животными» и считает, что зритель может узнать о нем, как о личности именно из документальных картин с его участием.

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:09

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