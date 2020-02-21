Футболиста Дмитрия Тарасова увезли на «скорой» с тренировки «Рубина»





Известно, во время тренировки Дмитрий Тарасов настолько сильно столкнулся со своим соперником, что упал. Возможно, что во время падения он сломал ногу, так как встать не смог. В итоге на скорой помощи футболист был доставлен в больницу, где уже провели первые обследования. По предварительной информации у Дмитрия перелом ноги, но пока это не подтверждают официально.Стоит отметить, что Дмитрий Тарасов заключил новый контракт с футбольным клубом «Рубин» совсем недавно и не скрывал своей радости после этого события. Ранее Дмитрию пришлось в буквальном смысле слова доказывать, что он может играть в серьезный футбол после предыдущей травмы. К слову, когда Дмитрий Тарасов в прошлый раз проходил курс лечения, с ним рядом постоянно, находилась Анастасия Костенко.Сейчас же девушка отходит от своих вторых родов, недавно у пары родилась еще одна дочь. Тарасов даже прилетал специально в Москву, чтобы встретить жену и дочь из роддома.