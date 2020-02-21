Футболиста Дмитрия Тарасова увезли на «скорой» с тренировки «Рубина»
Футболист Дмитрий Тарасов во время очередной тренировки с клубом «Рубин» получил травму. В итоге спортсмена увезли в больницу на скорой помощи.
Известно, во время тренировки Дмитрий Тарасов настолько сильно столкнулся со своим соперником, что упал. Возможно, что во время падения он сломал ногу, так как встать не смог. В итоге на скорой помощи футболист был доставлен в больницу, где уже провели первые обследования. По предварительной информации у Дмитрия перелом ноги, но пока это не подтверждают официально.
Стоит отметить, что Дмитрий Тарасов заключил новый контракт с футбольным клубом «Рубин» совсем недавно и не скрывал своей радости после этого события. Ранее Дмитрию пришлось в буквальном смысле слова доказывать, что он может играть в серьезный футбол после предыдущей травмы. К слову, когда Дмитрий Тарасов в прошлый раз проходил курс лечения, с ним рядом постоянно, находилась Анастасия Костенко.
Сейчас же девушка отходит от своих вторых родов, недавно у пары родилась еще одна дочь. Тарасов даже прилетал специально в Москву, чтобы встретить жену и дочь из роддома.
Известно, во время тренировки Дмитрий Тарасов настолько сильно столкнулся со своим соперником, что упал. Возможно, что во время падения он сломал ногу, так как встать не смог. В итоге на скорой помощи футболист был доставлен в больницу, где уже провели первые обследования. По предварительной информации у Дмитрия перелом ноги, но пока это не подтверждают официально.
Стоит отметить, что Дмитрий Тарасов заключил новый контракт с футбольным клубом «Рубин» совсем недавно и не скрывал своей радости после этого события. Ранее Дмитрию пришлось в буквальном смысле слова доказывать, что он может играть в серьезный футбол после предыдущей травмы. К слову, когда Дмитрий Тарасов в прошлый раз проходил курс лечения, с ним рядом постоянно, находилась Анастасия Костенко.
Сейчас же девушка отходит от своих вторых родов, недавно у пары родилась еще одна дочь. Тарасов даже прилетал специально в Москву, чтобы встретить жену и дочь из роддома.