Артист Шамиль Малкандуев назвал себя первой певицей-трансгендером в РФ





Многим слушателям артист известен под псевдонимом Оскар, однако теперь он просит называть его Скарлетт и говорить о нем в женском роде. Это имя Малкандуев взял от литературной героини из романа «Унесенные ветром», который написала Маргарет Митчелл. Он прочел ее в 13 лет и с тех пор ассоциировал себя с О’Харой. По словам певицы-трансгендера, издание вдохновило ее не сдаваться в период трудных ситуаций и оставаться сильной. Как сказал представитель шоу-бизнеса, в школьные годы ему было сложно с кем-то подружиться. Подросток не прятал свою женственность, однако это было нелегко.Тем не менее музыка позволяла Малкандуеву найти себя. В свое время на него часто нападали скинхеды. Самими известными композициями артиста являются работы «Между мной и тобой», «Мажь вазелином», а также «Бег по острию ножа».